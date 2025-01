«Ci stringiamo con profonda commozione al dolore che sta attraversando in queste ore la comunità di Subiaco per l’improvvisa e tragica perdita del suo giovane sindaco Domenico Petrini. Una notizia che ci ha scosso profondamente, lasciandoci increduli e rattristati. Alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutta la città di Subiaco vanno le nostre più sincere e sentite condoglianze».

Queste le parole del sindaco di Taurianova, Rocco Biasi, e dell’assessore alla Cultura, Maria Fedele, che in una nota congiunta hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa del primo cittadino di Subiaco, comune designato Capitale Italiana del Libro 2025.

«Il passaggio del testimone tra Taurianova, attuale Capitale del Libro fino al prossimo aprile, e Subiaco, sarà inevitabilmente segnato dalla scomparsa del Sindaco Petrini che si è battuto per questo riconoscimento. Tuttavia, siamo certi che la memoria e l’eredità del Sindaco ispireranno la comunità a portare avanti l’impegno con determinazione e passione. Subiaco rappresenta un importante simbolo per la promozione della cultura e siamo sicuri che saprà onorare questo riconoscimento anche nel ricordo del suo giovane e stimatissimo sindaco».

Con questa dichiarazione congiunta, gli amministratori di Taurianova si uniscono al cordoglio nazionale, facendo seguito al Ministro della Cultura Alessandro Giuli, che ha dichiarato in una nota:

«Con la morte improvvisa di Domenico Petrini, la città di Subiaco perde un giovanissimo e appassionato amministratore che, a soli 38 anni, aveva già dato ampia prova di lungimiranza e dimostrato di essere un uomo libero che ha sempre messo il bene della sua comunità davanti a tutto. Ricordo con emozione l’immagine della gioia sul suo volto, lo scorso dicembre, quando al Ministero della Cultura Subiaco è risultata vincitrice del titolo di ‘Capitale italiana del Libro 2025’. Una soddisfazione figlia di un legame profondo con quella terra e coi suoi cittadini che hanno ricambiato questo affetto nei suoi confronti. Proseguiremo i progetti avviati con ancora più convinzione per omaggiare un sindaco che ha amato davvero la propria città. Alla sua famiglia e a tutta Subiaco rivolgo la mia vicinanza e il mio amorevole abbraccio in questo momento di dolore immenso».