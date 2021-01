Il Progetto, inserito nell’ambito del Concorso Testimoni dei diritti promosso dal Senato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, è stato ideato e coordinato dalla referente, la Docente di Lettere Prof.ssa De Masi Maria Ginetta, che si è valsa della collaborazione del team docente per sviluppare la tematica in modo pluridisciplinare e trasversale.

La finalità del Progetto è stata quella di avvicinare gli alunni e le alunne alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, entrata in vigore il 10 dicembre 1948, e nello specifico promuovere la conoscenza dell’Articolo 26 che sancisce il diritto all’istruzione a tutti gli individui.

Le studentesse e gli studenti hanno letto e commentato l’articolo prescelto e, grazie all’azione educativo-didattica, hanno ampliato il loro sapere riguardo ai luoghi, in cui ancora oggi si registra un alto tasso di analfabetismo. Si è fatto riferimento anche a personalità eccezionali, come Eleanor Roosevelt, Mandela e Malala, che hanno contribuito ad un cambiamento epocale con la loro vita e le loro azioni.

Particolarmente formativo e innovativo è stato l’incontro con l’ONG Save the Children, alla presenza della Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Concetta Muscolino, avvenuto il 3 dicembre scorso in modalità telematica a causa della situazione epidemiologica in atto. Durante la video conferenza, le referenti Carla Sorgiovanni e Francesca Giolivo, hanno messo in evidenza un altro aspetto del diritto all’istruzione: gli stereotipi di genere che influiscono sulle scelte scolastiche delle ragazze, e dalla profonda riflessione che ne è scaturita, le stesse sono diventate più consapevoli della mentalità retrograda che ancora oggi permea la nostra cultura. Infine l’attenzione di tutta la classe è stata focalizzata sulla situazione reale con la presentazione dell’undicesima edizione dell’Atlante dell’Infanzia a rischio “Con gli occhi delle bambine” con cui le referenti hanno evidenziato come la pandemia stia mettendo a rischio molti diritti faticosamente conquistati, tra cui anche il diritto all’istruzione.

A conclusione del Progetto tutta la classe ha realizzato un video visibile al seguente link: http://www.icmonteleonepascoli.edu.it/concorso-testimoni-dei-diritti-classe-3a-scuola-sec-i-grado/ con cui ha percorso con immagini e riflessioni tutto il lavoro svolto.