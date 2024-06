Il Tribunale di Reggio Calabria ha emesso una importante sentenza in materia

di diritti del consumatore nel caso di acquisto di un veicolo difettoso.

Nel caso di specie un giovane ingegnere aveva acquistato un motoveicolo da

un noto produttore italiano di veicoli a motore a due e tre ruote.

Il veicolo tuttavia, sin dai primi mesi manifestava malfunzionamenti

all’impianto frenante che, nonostante le varie riparazioni effettuate dalla casa

madre, puntualmente si ripresentavano.

L’acquirente, esasperato dai continui ricoveri in officina, chiedeva la

sostituzione del mezzo, che però gli veniva negata dal venditore.

Lo stesso, quindi, agiva in giudizio con il patrocinio dell’avv. Carmela Fulco,

per chiedere, in applicazione del codice del consumo, la risoluzione del

contratto con restituzione integrale del prezzo.

La casa madre, negava l’applicazione al caso di specie del codice del consumo,

ritenendo che l’acquirente, di professione ingegnere non potesse essere

qualificato come consumatore, avendo peraltro acquistato il mezzo con partita

IVA.

Il Tribunale, in pieno accoglimento della tesi difensiva sostenuta dall’avv.

Fulco, ha statuito un importante e innovativo principio di diritto,

innanzitutto l’acquisto di un bene anche se effettuato con partita IVA, non

esclude, perciò solo, l’applicazione del codice del consumo.

Dunque, l’ingegnere, può qualificarsi ugualmente consumatore, con le

conseguenti tutele “ rafforzate”.

In ragione di ciò, è stato riconosciuto il diritto del giovane consumatore alla

risoluzione del contratto di vendita, con conseguente restituzione dell’intero

prezzo, nonostante l’acquirente avesse chiesto, in prima battuta , la riparazione

del mezzo.

Ed infatti per il Tribunale di Reggio Calabria, la riparazione e la sostituzione

di un bene non conforme devono essere effettuate non solo senza spese a carico

del consumatore, entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli

inconvenienti.

Nel caso di specie i disagi e gli inconvenienti sopportati dall’acquirente

erano divenuti intollerabili, tali da giustificare la richiesta di risoluzione

contrattuale, accolta dal Giudice.