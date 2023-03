Immigrazione, Meloni “Da prossimo Consiglio Ue servono passi avanti”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo chiesto che il prossimo Consiglio europeo di fine mese faccia dei passi avanti, concreti sul tema migratorio, sul tema della rotta del Mediterraneo centrale e della cooperazione con i paesi africani”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine dell’incontro con il primo ministro dei Paesi Bassi, Mark Rutte.

“Ho scritto una lettera alle massime istituzioni europee, sono soddisfatta della risposta arrivata dalla presidente della Commissione von der Leyen. Si conferma un cambio di approccio rispetto al problema migratorio, con la consapevolezza che va affrontato a livello europeo e che va affrontato combattendo i traffici e i trafficanti di vite umane per salvare la vita delle persone, così come la cooperazione con i paesi africani”, ha aggiunto. “Sul tema delle migrazioni con il primo ministro Rutte abbiamo discusso in maniera molto pragmatica durante il Consiglio europeo. Avevamo una visione comune, partendo dalla difesa esterna dei confini e la lotta ai trafficanti”, ha concluso il premier.

