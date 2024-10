“Il ripristino del volo giornaliero Reggio – Milano e ritorno non è un evento di ordinaria importanza e bene ha fatto la stampa locale ad attribuirgli oggi lo spazio che oggettivamente merita. Onore anzitutto al Governatore Roberto Occhiuto ed al parlamentare reggino di Forza Italia Francesco Cannizzaro i quali, dopo gli eccezionali obiettivi raggiunti nei mesi scorsi con l’insperata e straordinaria interlocuzione realizzata con Ryanair, che sta cambiando il volto e le prospettive della Citta’ e dell’intera Area dello Stretto, interpretando al meglio le aspirazioni e le necessita’ di migliaia di famiglie,di giovani, di lavoratori e professionisti che desiderano muoversi giornalmente tra le due città, hanno messo a segno un risultato non meno straordinario, adoperandosi con forza rispetto ad un risultato che, anche noi e piu volte, avevamo perorato con convinzione”.

E’ quanto afferma Candeloro Imbalzano, esponente di F.I., gia’ consigliere regionale e piu’ volte assessore comunale.

“E’ altrettanto noto a tutti che la metropoli milanese ed il suo vasto hinterland, rappresentano ormai, dopo Reggio, il piu’ numeroso bacino di reggini e calabresi che vi lavorano, vi risiedono ed hanno esigenze di mobilita’ continua, che si aggiungono ai cittadini del nostro comprensorio che intendono muoversi e tornare a casa entro la stessa giornata. Questo volo rappresenta un vera panacea per tante di queste esigenze, oltre a contribuire notevolmente a togliere Reggio dal suo atavico isolamento rispetto al cuore economico del paese”, continua Candeloro Imbalzano.

“Nel mentre procedono alacremente i lavori di ristrutturazione, di allargamento e di adeguamento normativo dell’aero stazione di Ravagnese, orami diventato un vero hub aeroportuale, grazie alle risorse per 25 milioni rivenienti dal famoso emendamento Cannizzaro di qualche anno fa , la Citta’, ormai invasa da un crescente turismo nazionale ed internazionale altamente destagionalizzato e grazie ai voli di Ryanair, pur appesantita drammaticamente da un Esecutivo comunale sempre piu’ impantanato e da una maggioranza incapace di assicurare anche il diritto allo studio , con la vicenda emblematica dei plessi scolastici evacuati e non sostituiti, si sta preparando ad una nuova ed indispensabile stazione politico-amministrativa che, grazie ad una guida di centro – destra ed a una squadra di alto profilo sul piano della capacita’ e dell’esperienza sperimentate, sapranno restituirle quel prestigio e quel ruolo perduti in questi dieci anni in Italia ed in Europa.