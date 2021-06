“La conferenza stampa di oggi a Reggio Calabria nel corso della quale l’amico sen. Gaetano QUAGLIARELLO, cofondatore di “CORAGGIO ITALIA” illustrerà il nuovo progetto politico, sarà un evento significativo per la politica in genere e lo stesso centro-destra reggino. Anche il dettaglio, apparentemente secondario, della location di prestigio che abbiamo voluto, in una città che da anni ci vede protagonisti sulla scena politica e che oggi è stata rasa al suolo da una maggioranza degna del Terzo Mondo, denota la forte volontà di aiutare a a ripartire tutta la Città Metropolitana per ridare speranza ai reggini delusi, frustrati e martoriati dal massimo dell’incapacità e dell’incompetenza amministrativa.

Un Soggetto politico nuovo che, siamo certi, presto accoglierà nelle proprie file, previa rigorosa selezione sotto ogni profilo, tanti di coloro che, oggi lontani per propria scelta dai partiti e magari impegnati nella società civile e nell’associazionismo, vogliono rendersi arbitri del destino loro e dei propri figli.

La presenza di tanti amici, di dirigenti regionali a partire dal coordinatore sen. Franco Bevilacqua, e di tutto l’attuale gruppo dirigente provinciale , dal coordinatore Saverio Anghelone all’avvocato Pasquale Imbalzano, vice coordinatore vicario e protagonista negli ultimi 10 anni di qualificate battaglie nella massima Istituzione cittadina, dall’altro vice segretario Sebastiano Primerano al sindaco Orlando Fazzolari, a tutti coloro che occupano ruoli di responsabilità ed ai quali va il nostro apprezzamento per il prezioso lavoro svolto in questi mesi, è la degna cornice per una iniziativa che, sono convinto, servirà ad arricchire il dibattito all’interno della coalizione di centro-destra.

Un soggetto politico nuovo, ma già abituato a nuotare in mare aperto ed a provare il gusto della sana e leale competizione, senza timore reverenziale e con la consapevolezza che ha al suo interno i mezzi, la competenza, la capacità, peraltro ampiamente già dimostrate sul campo, e la credibilità per farlo.

Vi è in provincia di Reggio e nella città capoluogo una voglia diffusa di costruire un nuovo grande centro moderato , liberale e riformista, capace di attrarre i tanti cittadini che non si riconoscono negli attuali partiti e magari impegnati nella società civile, nel volontariato e nell’Associazionismo.

“CORAGGIO ITALIA”, ha la modesta ambizione di poter attrarre i tanti delusi della politica e lo farà guardando alla sincerità di intenti,assicurando che rifuggirà dalle pastoie, dalle camarille e dalle banalità che purtroppo, molto spesso, appesantiscono l’attività dei partiti.

Ci prepariamo,anche noi, al grande banco di prova delle prossime elezioni regionali. “CORAGGIO ITALIA” in Calabria ed in provincia di Reggio è pronta a svolgere il ruolo che ne ha ispirato la nascita: quello di mettere in campo le sue migliori energie, attraverso il giusto mix di giovani brillanti e largamente sperimentati, con una giusta dose di salutare esperienza, attenta solo ai problemi ed alle ansie della gente, per offrire soluzioni concrete e praticabili ai loro bisogni.

Per i ruoli istituzionali da noi svolti nel recente passato, prima al Comune di Reggio e poi, per cinque anni, in Consiglio Regionale, che ci ha visto relatore di una buona parte delle leggi e dei provvedimenti amministrativi approvati, ed al netto della disastrosa esperienza della presidenza Oliverio, siamo convinti che la Calabria ha le risorse non solo finanziarie per ripartire,in linea col resto del Paese. E’solo questione di qualità della sua classe dirigente, vero vulnus di questi anni, con un Consiglio regionale ridotto a mera comparsa.

Per la nostra diretta esperienza, è dalla programmazione comunitaria 2014-2020 e dalla montagna di risorse POR, FSE E FESR, ancora da spendere, nonché da quella 2021-2027 , colpevolmente in grave ritardo, che bisogna ricominciare per recuperare ritardi e rimediare ai gravissimi errori di questi anni. Così come avevamo generosamente e disinteressatamente assicurato alla mai troppo compianta e bravissima Presidente Santelli, e peraltro da Lei intelligentemente recepito, nelle fasi finali della Sua campagna elettorale, anche oggi con ”CORAGGIO ITALIA” ci saremo con la competenza e la capacità che siamo in grado di offrire, perché riteniamo un nostro dovere politico e morale contribuire a ridare speranza ai cittadini calabresi.