Illeciti contro il Reddito di Cittadinanza, 43 indagati nel Salento

LECCE (ITALPRESS) – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce hanno scoperto 43 persone che avrebbero illegittimamente richiesto ed ottenuto il reddito di cittadinanza.I percettori indebiti del sussidio sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Lecce per utilizzo di ‘dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non verè e contestualmente sono stati segnalati alla Direzione Provinciale INPS per il recupero delle somme già erogate, che ammontano a circa 400.000 euro. I controlli hanno interessato tutto il territorio della Provincia salentina. Il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari.

– foto: ufficio stampa Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).