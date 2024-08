“Il Volo” nella Valle dei Templi, sold out le due serate

PALERMO (ITALPRESS) – Sono stati tutti venduti i 770 biglietti per i due concerti del “Volo” del 31 agosto e dell’1 settembre nella Valle dei Templi per promuovere Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. Il ricavato andrà a progetti di promozione sociale in Sicilia. I due eventi sono stati finanziati con 900 mila euro dalla Regione Siciliana, attraverso l’assessorato del Turismo, e con 300 mila euro dal ministero del Turismo e dall’Enit.

Sabato 31 agosto Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble registreranno lo spettacolo musicale di Natale che andrà in onda, in prima serata su Canale 5, il 24 dicembre, con un repertorio interamente dedicato alle più belle arie e canzoni natalizie.

Il giorno successivo, domenica primo settembre, gli artisti saranno impegnati, invece, nella registrazione del concerto televisivo che sarà trasmesso sull’emittente pubblica televisiva PBS (Public Broadcasting Service) negli Stati Uniti a partire da fine novembre e per tutto il 2025. Quest’ultimo, inoltre, grazie a un accordo con un’agenzia di distribuzione internazionale potrà essere diffuso sulle reti televisive di molti altri Paesi del mondo. Per l’occasione, verrà allestito un palco a terrazze di fronte al maestoso Tempio della Concordia che si trasformerà in un elemento scenografico centrale, esaltato da un raffinato gioco di luci.

Sul palco, oltre ai tre cantanti si esibiranno anche un coro e un’orchestra, creando un’esperienza immersiva che darà nuova vita e visibilità a uno dei luoghi più iconici della Sicilia. (ITALPRESS).