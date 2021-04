É cittanovese il vincitore di kadus talent italy 2020, un’opportunità che KADUS PROFESSIONAL Italia offre a tutti coloro i quali vogliono mettersi in gioco dimostrando il proprio talento ad una giuria qualificata di stilisti, manager e figure di riferimento dell’azienda.

Michele Curulla, 25 anni, ha trionfato realizzando, in occasione dell’ultima prova, un’acconciatura hippie style , per lo shooting fotografico, sulla modella Marzia Colonna.

Altre tre sono state le prove che il concorrente ha superato brillantemente.

Per la prima prova è stato chiesto di realizzare un lavoro completo di taglio, colore, acconciatura, dando un nome al lavoro realizzato. Per l’occasione, Michele ha creato un lavoro che ha lasciato tutti a bocca aperta, dal titolo ” Sunset hair” ;

Nella seconda prova i concorrenti hanno realizzato una moodboard, utilizzando riviste, colla, pennarelli e forbici;

Per la terza e penultima prova, i parrucchieri hanno messo in pratica il lavoro tecnico/stilistico relativo alla moodboard su testina.

Grazie alla vittoria Michele riceverà una targa vincitore, sarà valutata la possibilità del suo inserimento all’interno del Team Education Kadus e/o For YOU Salon Team e parteciperà

come tutor e giuria Kadus Talent Italy per il prossimo anno.

Non resta altro che fare un grosso in bocca al lupo al ragazzo.