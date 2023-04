Venerdì Santo di grande Fascino a Melicucco provincia di Reggio Calabria, ritorna la Passione Di Cristo ,Rappresentazione Sacra della Vita e Morte di Gesù, una tradizione che viene tramandata da oltre 50 Anni ,di generazione in generazione che riesce ad aggregare giovani e meno giovani che tra Attori ,Partecipanti ed aiutanti conta più di 80 persone ,che si dedicano per oltre un mese nel preparare la rappresentazione nei minimi dettagli .

La Passione è Realizzata a cura della Parrocchia San Nicola è da parte del Gruppo GEM che da oltre 35 anni propone varie rappresentazioni nell’anno solare ,tra cui anche il Presepe Vivente .

Quest’anno dopo oltre 10 anni la Rappresentazione sacra sara’ realizzata in Piazza Senatore Romano (oltre 2000 mq2) su 5 Palchi , lo spazio diventerà dunque un vero e proprio teatro all’aperto ,pronto ad ospitare tutti i fedeli che seguono da anni la Passione .

Non solo Melicucchesi ma anche tantissimi ospiti raggiungono la piccola cittadina da ogni punto della Provincia ,per assistere ad una rappresentazione teatrale suggestiva e di grande successo .