L’Ufficiale dell’Esercito Italiano originario di Terranova Sappo Minulio, piccolo centro pre-aspromontano sito ai bordi della piana di Gioia Tauro, è stato promosso al grado di Colonnello con provvedimento del Ministero della Difesa dello scorso 8 settembre.

La carriera del Colonnello MONCADA, attualmente in servizio presso il NATO Security Force Assistance Centre of Excellence (SFA COE), è una ulteriore dimostrazione dell’elevata formazione ricevuta presso i plessi scolastici di Taurianova che, fino agli anni ’90, sono stati punto di riferimento della formazione scolastica per molti centri della piana di Gioia Tauro.

A lui vanno gli auguri della Redazione di Approdo Calabria per il proseguo di carriera.

Per saperne di più sul NATO SFA COE vai sulla pagina: https://www.nsfacoe.org