I locali della sala riunioni della CRI hanno ospitato nel pomeriggio di giovedì 15 Giugno la cerimonia di consegna ai volontari della Croce Rossa di Taurianova della medaglia di Benemerenza per il servizio prestato alla Croce Rossa durante la pandemia SARS-CoV-2.

Nel ripercorrere i difficilissimi momenti vissuti soprattuto nella fase iniziale (marzo 2020), il presidente Emanuele Fazzalari e tutto il consiglio direttivo, hanno ringraziato e premiato chi in quel momento non ha avuto alcun dubbio nel mettere a rischio la propria vita per supportare la popolazione che, soprattutto nelle sue face più deboli, viveva un momento di estrema difficoltà.

Con il servizio di spesa a domicilio, il prontofarmaco a domicilio, il reperimento dei dispositivi di protezione in quel momento introvabili, il costante supporto psicologico a chiunque ne avesse bisogno e tanto altro i volontari hanno rappresentato un punto di riferimento imprescindibile per gli abitanti dei diciannove comuni in cui il sodalizio opera. Inoltre sono state consegnate le benemerenze alle associazioni, alle ditte e ai privati cittadini che hanno supportato il Comitato in questa emergenza : associazione Mammalucco, associazione Amici del palco, associazione Inter Club, Consulta delle Associazioni Comune di Taurianova, Ditta Crea Assicurazioni, Ditta Noon Food, Ditta Bricolarge, Ditta Esso stazione di rifornimento, Ditta STM, Avv. Caccamo Mariateresa, Sig. Nasso Rocco, Sig. Coco Rosario.