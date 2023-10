Di Luigi Longo

Agostino Saccà è un taurianovese convinto delle sue origini difendendo la sua città in ogni occasione . Io ho avuto il piacere di conoscere Agostino nei primi anni 80. Nelle elezioni regionali del 1985 con la candidatura al consiglio regionale di Lillo Delfino. I nostri rapporti si sono intensificati, con frequentazioni costanti anche negli anni della mia collaborazione con la direzione nazionale del Psi a Roma. Agostino era un punto di riferimento, una persona perbene, insomma un predestinato per le sue grandi capacità di relazioni manageriali con una visione delle problematiche, individuando in anticipo gli scenari futuri. Insomma un leader. Da Mondoperaio a Rai3 fino alla direzione di Rai1 e successivamente con l’incarico prestigioso di direttore generale della Rai. Oggi Agostino Saccà è a capo del più grande polo audiovisivo italiano. Le aziende PEPITO PRODUZIONE, TITANUS PRODUZIONI, TRE ZERO DUE PRODUZIONI, Saccà ha raggiunto il suo sogno, la creazione di un grande polo italiano audiovisivi facente capo alla sua famiglia. Agostino è questo, un perfezionista, insomma un leader…con il cuore in Calabria.

Nessuno può mai dimenticare il grande concerto al porto di Gioia Tauro,organizzato dalla RAI di Agostino che aveva un grande obiettivo, l’immagine del porto, lo sviluppo della Calabria, con una grande operazione di marketing.