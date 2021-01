Il Tar Calabria (Prima sezione), accoglie il ricorso dei gentori che hanno sottoscritto il ricorso presentato al Tribunale Amministrativo dall’avvocato Paolo Perrone, contro l’ordinanza di chiusura delle scuole emanata da Nino Spirlì lo scorso 5 gennaio.

Accolta la richiesta di sospensione, sempre in relazione alle disposizioni governative ed agli altri decreti in vigore a livello locale. Le lezioni, infatti, resteranno sospese nelle zone rosse.

La sospensiva riguarda le scuole primarie e quelle secondarie di primo grado (quindi elementari e medie), mentre per le secondarie di secondo grado (superiori), pur riconoscendo la validità delle argomentazioni proposte nel ricorso, in virtù della maggiore capacità degli studenti più grandi di svolgere la didattica a distanza e della questione relativa ai trasporti, si è riservato di decidere quando entrerà nel merito il 10 febbraio prossimo.

La reazione del presidente ff Spirlì “Il Tar manda i più piccoli a scuola e lascia a casa gli studenti delle superiori. Ci opporremo! Per noi tutti a casa, in sicurezza e in Dad”.