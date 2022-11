Il Sistema Bibliotecario Vibonese ha un nuovo direttore. A conclusione della procedura selettiva di

pubblica evidenza, avviata qualche mese fa, l’Assemblea dei Sindaci dopo averne approvato la

graduatoria ha delegato il Presidente, Corrado L’Andolina, a conferire il prestigioso incarico alla

dottoressa Tiziana Scarcella.

Iscritta all’Albo professionale dei bibliotecari, una laurea in materie letterarie, un lungo curriculum

di studi ed esperienze nel settore delle biblioteche e del mondo dell’informazione nonché diverse

pubblicazioni in ambito biblioteconomico, la professionista ( che vanta anche un diploma in

Pianoforte presso il Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia) ha maturato numerose

esperienze nel campo della comunicazione e organizzazione di eventi culturali.

Attualmente è la referente regionale per l’Associazione Italiana Biblioteche del programma

nazionale di promozione della lettura in famiglia in età precoce “Nati per Leggere”.

Massima soddisfazione per la scelta è stata espressa dal presidente del Sistema Bibliotecario

Vibonese, che ha manifestato l’auspicio di poter intraprendere, con il nuovo direttore e con tutti i

soci, un percorso comune di risanamento e rinnovamento della prestigiosa struttura bibliotecaria.