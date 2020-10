“Ieri sera Reggio Calabria ha solcato uno dei palcoscenici più prestigiosi del calcio italiano. Gaetano Massara, giovane promessa del mondo arbitrale della sezione Aia di Reggio Calabria, ha esordito in serie B come assistente in Venezia Pescara”. Lo dichiara in una nota il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.

“Il coronamento di un sogno per un giovane reggino, un professionista che da anni lavora con impegno e passione macinando chilometri sui campi di calcio del nostro Paese. Sono certo che l’esordio di Gaetano sia solo il primo passo di una nuova fase della sua carriera sportiva, che lo porterà a nuovi prestigiosi traguardi. A Massara, giovane orgoglio reggino che attraverso il suo lavoro porterà alto il nome della Reggio sportiva in un contesto nazionale, vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte dell’intera comunità reggina, ed un grande in bocca al lupo per le sfide che quest’anno lo attendono”.