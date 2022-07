Il Sindaco Francesco Cosentino ha incontrato, in forma ufficiale, il Presidente dell’ASD Cittanova Calcio avv. Guido Contestabile.

Un incontro proficuo e cordiale che ha consentito di mettere a fuoco alcune problematiche che riguardano l’imminente avvio del campionato di calcio ed altre questioni a più lungo termine.

Il Sindaco ha confermato in toto gli impegni già assunti relativamente alla stipula della convenzione per l’utilizzo del campo sportivo ed alla concessione di un contributo necessario per procedere all’omologazione dello stesso.

Quale segno beneaugurante, il Sindaco, accompagnato dal Consigliere delegato Francesca Ventra, ha consegnato al Presidente Contestabile il crest del Comune.

Il dialogo avviato ha permesso di conoscere, reciprocamente, le rispettive posizioni e di confermare, da parte dell’Ente, la piena disponibilità a collaborare per proseguire il soddisfacente percorso della squadra di calcio.

Il positivo rapporto tra le due realtà consentirà di far crescere lo sport nel suo complesso regalando alla comunità cittanovese sempre crescenti soddisfazioni e confermandone il ruolo di punto di riferimento sociale e culturale per il comprensorio.