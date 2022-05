“Questa mattina ho avuto un breve e cordiale colloquio con l’Amministratore Giudiziario nominato dal Gip per le società di proprietà di Luca Gallo. Mi è stato ribadito, come è noto, che il provvedimento di sequestro non riguarda la Reggina ma la società controllante. Da parte nostra abbiamo manifestato la disponibilità delle istituzioni territoriali a collaborare, per tutto quanto rientra nelle nostre possibilità, facendo in modo che sia tutelata l’immagine della Città e della maglia amaranto, che è stata e per sempre rimarrà un patrimonio della comunità reggina, e che sia salvaguardato il progetto sportivo”. Cosi in una nota il sindaco facente funzione della Città Metropolitana Carmelo Versace.

“L’Amministratore – ha spiegato ancora Versace – mi ha riferito che in queste ore sta acquisendo tutta la documentazione necessaria a definire il quadro d’insieme sulla vicenda. Abbiamo concordato un incontro, nei prossimi giorni, per approfondire le diverse problematiche e valutare le ipotesi più appropriate nell’ottica da noi auspicata di tutelare la Reggina, che appartiene prima di tutto ai tifosi e ai reggini “.