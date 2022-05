Primo maggio all’insegna delle auto storiche a Reggio Calabria. La città ospita oggi l’8ª edizione del festival “Autoretrò in riva allo Stretto”, valido anche come primo memorial “Lillo Cavallo”, in ricordo del compianto presidente dell’Aremes (Associazione Reggina Mezzi Storici), autentico sportivo e personaggio illustre del mondo dell’automobilismo reggino.

Il sindaco ff Paolo Brunetti al piazzale “Enzo Ferrari” per dare avvio alla manifestazione con oltre 100 autovetture storiche, giunte in riva allo Stretto per commemorare nel migliore dei modi Lillo Cavallo, deus ex machina di questa manifestazione nelle precedenti sette edizioni.

La città di Reggio invasa da splendide auto d’epoca che hanno già suscitato l’interesse di tanti appassionati a far da cornice alla giornata di sport e divertimento.