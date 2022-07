“I migliori auguri di buon lavoro al nuovo Magnifico Rettore dell’Università Mediterranea Giuseppe Zimbalatti. Dopo la pagina buia vissuta qualche mese fa, la sua elezione al vertice dell’Ateneo reggino segna l’inizio di un nuovo corso per il circuito accademico cittadino, con il quale intendiamo proseguire le tante attività in corso, nel solco della consueta e fervida collaborazione istituzionale attivata in questi anni. Giungano al nuovo Rettore Zimbalatti le mie personali felicitazioni ed un grande in bocca al lupo da parte dell’intera comunità della Città Metropolitana di Reggio Calabria per il lavoro che lo attende”. Cosi in una nota il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace.