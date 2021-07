“Sono ore drammatiche per la nostra città. Da ieri decine di incendi hanno colpito le zone collinari, in alcuni casi arrivando fino alle abitazioni. Da stamattina siamo in giro a verificare la situazione e a dare un po’ di conforto ai cittadini. Ci sono zone tra Trunca, Oliveto e Santa Venere dove sono andate a fuoco intere colline. Stessa cosa tra Ortì e Terreti, ed ora è minacciata anche la zona di Vito e Pentimele. Incendi che in molti casi appaiono di origine dolosa e che si propagano per il forte caldo di questi giorni, arrivando a pochi metri dalle case, uccidendo animali e distruggendo ettari di verde. È un disastro”. E’ quanto scrive il sindaco Giuseppe Falcomatà a margine dei sopralluoghi effettuati questa mattina nelle aree del reggino colpite da vasti incendi nelle ultime ore. I roghi, che hanno colpito principalmente le zone collinari della città, hanno provocato numerosi disagi alla popolazione, danneggiando anche le linee elettriche e telefoniche dei centri collinari della zona sud.

“Voglio ringraziare la Prefettura – ha aggiunto il sindaco – le forze dell’ordine, tutte le squadre dei vigili del fuoco che lavorano ininterrottamente da giorni, i volontari della Protezione Civile, i lavoratori di Calabria Verde e tutti i cittadini che stanno dando una mano. Prego tutti i cittadini di fare molta attenzione, di evitare le zone colpite dagli incendi perchè le fiamme possono essere imprevedibili e di allontanarsi dalle abitazioni se avvolte dal fumo”.

“Ho chiesto alla Prefettura – ha concluso il sindaco – di aprire un tavolo per monitorare costantemente la situazione e verificare anche i danni che stanno registrando, la prima riunione sarà tra qualche minuto. Chiederemo lo stato di calamità, perchè lo Stato risarcisca chi ha subito ingenti danni a causa degli incendi di queste ore”.