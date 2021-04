Visita istituzionale questa mattina a Palazzo San Giorgio, sede municipale del Comune di Reggio Calabria, da parte dei rappresentanti di Cassa Depositi e Prestiti, Società controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il sindaco della Città Giuseppe Falcomatà e l’assessora alle Finanze Irene Calabrò hanno ricevuto Simona Magliacano, Responsabile Sud Italia e Enti Monitorati, Gestione e sviluppo relazioni PA di Cassa Depositi e Prestiti, e Fabrizio Ferrari Relationship Manager Pubblica Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti.

Un incontro cordiale, programmato da tempo, che ha consentito ai rappresentanti di Palazzo San Giorgio di condividere le strategie di sviluppo, in termini finanziari e di opere infrastrutturali, da realizzare in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti.

“Con Cassa Depositi e Prestiti va avanti da tempo un percorso di proficua interlocuzione – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Falcomatà – in questi anni la città ha proseguito la fase di risanamento che ci ha consentito di mettere definitivamente alle spalle lo spettro del dissesto finanziario per l’Ente e di aprire una prospettiva finanziaria di crescita che vuole essere da supporto per l’intero tessuto socioeconomico cittadino. Ciò è stato possibile anche grazie al supporto di Enti e Società come Cassa Depositi e Prestiti che ci sono sempre stati vicini in questo percorso e con i quali abbiamo interloquito in maniera costante e proficua con l’obiettivo di risolvere diverse problematiche che si trascinavano da tempo. Ringrazio la dottoressa Magliacano per la piena disponibilità e l’ampia sinergia messa in campo in questi anni. Anche oggi abbiamo interloquito su diverse opportunità che si stanno aprendo per la nostra città, in sinergia con Cassa Depositi e Prestiti, che possono costituire un nuovo importante salto di qualità nella gestione della filiera finanziaria dell’Ente, soprattutto per ciò che riguarda la dotazione infrastrutturale del nostro territorio”.

A margine dell’incontro l’Assessora Irene Calabrò ha ringraziato i rappresentanti della Cassa per la piena disponibilità in termini di assistenza assicurata in questi anni all’Ente di Palazzo San Giorgio. “Siamo davvero soddisfatti di poter condividere questo percorso all’insegna di una sinergia istituzionale che ci accompagna ormai da tempo e che è spesso risultata determinante nella fase della programmazione finanziaria del nostro Comune. Anche oggi insieme abbiamo fatto il punto su questa proficua attività di interlocuzione, sulle proposte e le richieste che sono state messe all’attenzione di Cassa Depositi e Prestiti a livello istituzionale. Tra le varie ipotesi in campo c’è anche quella dell’apertura di un corner di contatto di Cassa nella nostra Città, anche al fine di interloquire in maniera più efficace con gli Enti territoriali. Ad oggi non esiste una sede in Calabria ed averla qui sarebbe un vero e proprio punto di svolta nel contatto e nel confronto con i Comuni ed in generale con le amministrazioni locali. Altra importante novità potrebbe essere quella del supporto tecnico nella filiera di sviluppo di diverse opere infrastrutturali strategiche per il nostro territorio. Un’attività che Cassa Depositi e Prestiti mette a disposizione per accompagnare i procedimenti amministrativi, fin dalla fase della progettazione per arrivare alla fase di appalto e poi all’esecuzione dell’opera stessa. Valuteremo attraverso dei successivi approfondimenti questa opportunità, con l’obiettivo di metterla in campo soprattutto alla luce dei cospicui finanziamenti esterni che sono in arrivo, alcuni dei quali già in corso di esecuzione, al fine di abbreviare e rendere più efficaci le procedure di realizzazione di nuove opere sul nostro territorio”.

Soddisfatta anche la Responsabile Sud Italia di Cassa Depositi e Prestiti Simona Magliacano che durante il colloquio con il sindaco e con l’assessora ha confermato la piena disponibilità da parte dell’Ente ad “accompagnare il percorso che il Comune di Reggio Calabria sta portando avanti in maniera brillante, sull’attività di risanamento verso l’apertura di una nuova fase con la fine anticipata del piano di riequilibrio”.