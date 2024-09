Il sindaco Giuseppe Falcomatà, come da tradizione, ha atteso e accolto il Quadro della Madonna della Consolazione in Piazza della Consegna, insieme agli esponenti della giunta comunale e del consiglio metropolitano.

«Accogliamo e vestiamo la città a festa, come è giusto che sia, e cerchiamo di farlo nel migliore dei modi per mostrare Reggio al suo meglio ai tanti cittadini, pellegrini, turisti e reggini di ritorno», ha detto il sindaco Falcomatà sottolineando «l’importanza di una ricorrenza che va vissuta con raccoglimento e passione».

«Affidiamo a Maria – ha concluso Giuseppe Falcomatà – la speranza che, pur nelle diversità vedute, la città trovi sempre quell’unità indispensabile a farla crescere sotto il profilo sociale, economico e culturale».