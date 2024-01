Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale esprimono vicinanza e solidarietà nei confronti del parroco di Varapodio, sacerdote Don Giovanni Rigoli, e condannano fermamente l’ignobile gesto compiuto dall’aggressore. Don Giovanni è una persona speciale che si contraddistingue per la sua bontà e la sua dedizione verso la comunità varapodiese, riveste il suo ruolo con amore e altruismo, sempre attento ai problemi e alle necessità dei cittadini e disponibile verso tutti dai più piccoli agli anziani. L’atto vile deve essere condannato e non può passare certamente inosservato. In una società democratica, come deve essere il nostro Paese, è impensabile che si arrivi ad una violenza verbale e fisica qualunque sia il motivo. Atteggiamenti aggressivi di questo genere sono frutto di una cultura mediocre che non appartiene al nostro Paese.

Quest’Amministrazione e quelle precedenti si sono sempre battute per far sì che la nostra comunità crescesse in un clima sano e sereno e questi fatti non devono più

verificarsi. Manifestiamo affetto al nostro parroco e gli auguriamo una pronta guarigione.

Il Sindaco di Varapodio

Dott. Orlando Fazzolari