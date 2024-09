Con l’elezione nel Consiglio Direttivo di Arrical, l’autorità regionale che gestisce i delicati ambiti della gestione dei rifiuti e delle risorse idriche, inizia per me un nuovo impegno.

Ringrazio i Colleghi Sindaci che hanno voluto darmi fiducia e con i quali lavorerò in piena sinergia.

Sono consapevole dei limitatissimi spazi di manovra del Consiglio Direttivo e di come sia la Regione ad aver già determinato le scelte politiche e strategiche in Arrical.

Con spirito costruttivo, darò il massimo per proporre idee e soluzioni a due comparti fondamentali per la crescita del territorio”.