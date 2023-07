Quest’anno la Piana di Sibari è stata aggredita da una straordinaria proliferazione di zanzare. Nonostante l’attività di prevenzione attuata dal Comune di Cassano nei tempi previsti con interventi larvicidi prima e di disinfestazione adulticida poi la situazione continua ad essere ancora seria, grave e preoccupante tanto che i turisti arrivati per trascorrere le loro vacanze minacciano di andare via.

Motivo per cui il sindaco Giovanni Papasso ha inviato una missiva urgente all’Asp di Cosenza chiedendo aiuto per la disinfestazione. “Anche i titolari di bar e ristoranti – ha spiegato il sindaco Papasso – lamentano una presenza eccezionale di zanzare, che danneggia le loro attività commerciali. Da ultimo, nella serata di ieri, giovedì 6 luglio, un bellissimo spettacolo andato in scena al Parco Archeologico di Sibari è stato rovinato dalla presenza molesta di questi insetti”.

La preoccupazione del Comune, cui stanno giungendo innumerevoli segnalazioni e richieste di intervento, è rivolta non solo ai risvolti negativi che una presenza così massiccia di zanzare avrà sulla stagione turistica, ma anche e soprattutto alla tutela della salute pubblica, essendo, come ben sappiamo, questi insetti veicolo di malattie e infezioni.

Abbiamo programmato interventi aggiuntivi a quelli previsti e programmati da calendario con ulteriori sforzi di risorse economiche dell’asfittico bilancio comunale. Siamo convinti, che, comunque, per migliorare la situazione questo non basti. La stessa preoccupante situazione interessa anche i Comuni vicini.

“La richiesta fatta all’Asp non vuole essere né una artata strumentalizzazione, né uno stolto “scaricabarile”, ma solo la richiesta di aiuto di un Sindaco, la cui priorità è la tutela della salute pubblica e del benessere dei cittadini. Chiediamo, quindi, un intervento straordinario da parte dell’Asp trattandosi di una problematica di carattere prioritario e di indispensabile risoluzione, con gravi e concreti rischi per la salute”.

Allo stesso tempo, il Comune sibarita ha fatto il suo facendo partire, oltre a quelli già programmati, una nuova serie di interventi di disinfestazione dalle zanzare ma si attende l’aiuto fondamentale dell’Asp per agire in modo più importante e con un intervento, si spera, risolutivo.