Il Sindacato ITAMIL- ESERCITO comitato regionale Calabria, appresa la triste notizia del decesso del nostro collega Riccardo in servizio presso il 1° Reggimento Bersaglieri (cs), mentre prestava soccorso ai feriti di un incidente stradale insieme al fratello che è rimasto ferito gravemente è attualmente ricoverato all’Ospedale di Messina, sul viadotto TARANTONIO lungo l’autostrada A-20 MESSINA-PALERMO in direzione Palermo. Tutto il comitato regionale ITAMIL- CALABRIA esprime le più sentite condoglianze alla famiglia per la tragica perdita del collega Riccardo e rimanendo vicini al fratello che lotta per la vita e a tutta l famiglia.

DIRETTIVO NAZIONALE ITAMIL

CAV. Sandro Frattalemi

GIROLAMO FOTI

CAV. NICOLA PASSARELLI

SEGRETARIO AREA SUD

ANGELO POLI

IL PRESIDENTE COMITATO REGIONALE ITAMIL

Roberto Mandalà

SEGREATRIO REGIONALE CALABRIA

MARCO PAOLA

COORDINATORE REGIONALE CALABRIA

Dott. Domenico Sollazzo

PRESIDENTE SEZ. COSENZA

GIUSEPPE MADIA