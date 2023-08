IL SIGILLO LOFOTEN PER LA XXII FESTA NAZIONALE DELLO STOCCO

Un evento sempre più internazionale, tra enogastronomia d’eccellenza e grande musica italiana

Un evento capace di parlare un linguaggio sempre più internazionale. La XXII Festa Nazionale dello Stocco, in programma sabato 19 agosto, quest’anno avrà tra i partner d’eccezione il marchio Tørrfisk fra Lofoten, ovvero la certificazione di qualità del prodotto di origine norvegese. Lo Stoccafisso di Lofoten è un prodotto unico che ha ottenuto l’Indicazione Geografica Protetta (IGP) dall’Unione Europea a garanzia della sua qualità e origine. Si tratta del primo prodotto norvegese ad aver ottenuto tale riconoscimento. Per la Festa e per l’Azienda Stocco&Stocco di Cittanova, un sigillo di qualità prestigioso e di caratura internazionale. Intanto, cresce l’attesa perun evento che anche nel 2023 promette un percorso suggestivo, tra sapori unici e grande musica. Sabato prossimo Cittanova tornerà capitale dell’enogastronomia d’eccellenza e della musica italiana, in un teatro sotto le stelle ormai celebre in tutto il Sud Italia. In queste ore la straordinaria macchina organizzativa messa in campo dall’Associazione Turistica “Pro Loco” e dall’Azienda Stocco&Stocco è al lavoro per definire gli ultimi dettagli dell’evento. Anche quest’anno due i concerti in programma: in viale Campanella si esibiranno i “Nomadi” (ore 22,00, ingresso libero, con apertura affidata alla voce suggestiva di Louis Manno); in piazza Calvario, invece, si ballerà sulle note di Cosimo Papandrea (ore 24,00, ingresso libero). Una notte di luci e musica, divertimento e cultura. Accanto alle note dei grandi artisti italiani, il contraltare dei sapori unici della grande cucina. Per la ventiduesima edizione il menù della Sagra (ore 19,30) proporrà cinque piatti pregiati selezionati da chef d’eccezione.