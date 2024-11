Alla cortese attenzione del Commissario ad Acta Roberto Occhiuto;

Alla cortese attenzione del Direttore del dipartimento tutela della salute Tommaso Calabrò;

Oggetto: assunzioni professionisti sanitari da paesi esteri.

Il Si Cobas Calabria chiede al Commissario ad Acta per il piano di rientro Roberto Occhiuto spiegazione per le assunzioni di personale estero.

Dopo i medici è la volta degli infermieri, chiediamo come sia possibile che l’ultima graduatoria a tempo indeterminato sia stata esaurita a settembre 2023 e da allora non si è voluto fare un concorso a tempo indeterminato per gli infermieri ASSURDO.

Altra nota dolente per la figura degli OSS, non ci sono graduatorie a tempo indeterminato e saltano fuori gli avvisi a tempo determinato con proroghe regionali fatte per favorire gli amici degli amici?

Come Si Cobas Calabria abbiamo chiesto da sempre alla struttura Commissariale di fare chiarezza e imporre la legge ma ovviamente le aziende e le ASP provinciali fanno ciò che vogliono, creano precariato così da poter ricattare i lavoratori e tenerli in pugno aggirando le norme per favorire i loro interessi.

Diciamo basta a questa sanità mangiatoia vogliamo una sanità universale e libera da Giochi di POTERE!

Chiediamo inoltre, di avviare da subito i concorsi per reclutare tutte le categorie di sanitari senza che si facciano venire dall’estero nuove figure come gli infermieri, in quanto nelle nostre università escono bravissimi medici ed infermieri!

Ed è intollerabile sentire per bocca del presidente Occhiuto nonché Commissario ad Acta che c’è bisogno urgente di infermieri e nel frattempo dal 2023 non abbia fatto nulla per aumentare l’organico assumendo istituendo concorsi. Ma Azienda Zero a cosa serve? E nel frattempo i cittadini pagano.

Per il SI COBAS

Roberto Laudini

Simone Scandale