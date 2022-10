Il Service sulla Disostruzione infantile dell’Inner Wheel Club di Palmi

In un Salone Pio X gremito di pubblico si è svolto, venerdì 21 ottobre alle ore 17:30, il Service sulla disostruzione infantile promosso dall’Inner Wheel Club di Palmi. La necessità di diffondere informazione mediante l’apprendimento sistematico delle tecniche di intervento di primo soccorso a vantaggio dei più piccoli risulta, come sottolineato dalla Presidente del Club, Mariateresa Saffioti, nel suo intervento introduttivo alla serata, un tema di fondamentale importanza a causa della tristemente copiosa diffusione degli incidenti in cui il corretto uso di determinate manovre salvavita risulta essere, il più delle volte, decisivo e risolutivo. “Una tematica”, continua la Saffioti, “talmente essenziale da far individuare al Ministero della Salute una data simbolica, il 23 aprile, come giornata sulle manovre di disostruzione in età pediatrica”. Le relazioni, a seguire, degli esperti del settore, quali il Presidente dell’Ordine dei medici e medico USMAF del porto di Gioia Tauro, Dott. Giuseppe Zampogna, nonché l’intervento della Psicologa e psicoterapeuta del centro ambulatoriale “Sophia”, Dott.ssa Sofia Ciappina ed, infine, la relazione dal titolo “Prevenzione degli incidenti in età pediatrica” in collegamento online con la Direttrice dell’unità operativa complessa dell’Ospedale San Giovanni Dio di Crotone e Presidente Nazionale SINEUP (Società italiana di medicina di emergenza ed urgenza pediatrica), Dott.ssa Stefania Zampogna, entrano nel vivo della tematica, enucleando i molteplici casi di infortunio, domestico e non, ed evidenziando le possibilità di intervento per ciò che attiene, nello specifico, alle tecniche di disostruzione delle vie prime aeree per neonati, ma anche nei riguardi di ragazzi ed adulti, inducendo l’attenta ed interessata platea ad una riflessione sentita ed approfondita sul tema di discussione. Alla parte teorica ha fatto poi seguito una interessante sezione pratico-tecnica con la lezione dimostrativa sui bambolotti e sui manichini, curata e coordinata dal Responsabile dell’Associazione Help di Reggio Calabria, Dott. Giuseppe Casile, alla quale buona parte del pubblico presente in sala ha partecipato attivamente. I numerosi complimenti elargiti all’Inner Wheel da parte di molti docenti degli istituti cittadini e dai tanti genitori e nonni accorsi in sala, per l’organizzazione di un convegno all’insegna della condivisione di un argomento tanto indispensabile quanto capitale, segnano un momento di grande interesse sociale ed umano capace di scuotere ed appassionare l’intera comunità palmese.