Dopo lo straordinario successo della serata inaugurale, l’Associazione Kalomena è pronta ad ospitare il pubblico delle grandi occasioni per l’arrivo al Teatro “Gentile” di Cittanova degli oltre trenta danzatori con ben 370 costumi del Royal National Ballet of Georgia, per l’unica tappa calabrese del loro tour, con lo spettacolo “Fire of Georgia”.

Il Royal National Ballet of Georgia rappresenta una delle espressioni più alte della tradizione coreutica georgiana. La Compagnia è una delle migliori al mondo nell’arte del folklore, e sicuramente la più esperta sulla danza popolare georgiana. Affonda le sue radici nel prestigioso Balletto Nazionale “Metekhi”, creato nel 1978 dal leggendario danzatore e coreografo georgiano .

I direttori artistici e , infatti, appartengono alla celebre famiglia coreutica georgiana Potskhishvili, che da oltre 60 anni custodisce e innova l’antica tradizione coreografica georgiana.

Oggi, la tradizione di famiglia continua a brillare grazie anche al talento del più giovane della dinastia Potskhishvili, , cresciuto tra le fila del Royal National Ballet of Georgia, ed ora, a soli ventitre anni, primo ballerino del Teatro Nazionale d’Olanda e ospite d’onore al gala “Roberto Bolle and Friends” alle Terme di Caracalla e all’Arena di Verona.

Il talento atletico, la tecnica virtuosa e le prodezze maschili “sulle punte”, con stivali sottili e senza imbottitura, si intrecciano con i passi leggeri e la bellezza eterea delle ragazze che, in raffinati abiti di seta, sembrano fluttuare lievi sul ghiaccio. Raggianti e bellissime, dagli occhi brillanti, appaiono diafane, evanescenti e spirituali mentre si librano in abiti lunghi che nascondono i loro piedi.

Alcune danze hanno ispirazione nell’VIII secolo a.C. e, nonostante l’origine così remota, mantengono un dinamismo ed una modernità tale da ispirare le più note pop-star dei nostri giorni.

Particolarmente intensa e drammatica la danza dove protagoniste della coreografia sono le spade che si incrociano in un turbinio di scintille. Così i georgiani esprimono oggi la loro sete di libertà.

Ogni anno, il Royal National Ballet of Georgia porta in scena oltre cento spettacoli in tutto il mondo. Dopo aver calcato i palcoscenici più prestigiosi d’Europa, Russia, Cina e Stati Uniti, si esibirà in Italia nell’ambito del suo tour europeo.

L’intreccio di trame nei vari brani presentati in scaletta viene incarnato abilmente dai favolosi costumi che trasformano “Fire of Georgia” in un trionfo della cultura caucasica sulla scena mondiale.

Non perdete l’occasione di ammirare il talento unico dei danzatori georgiani, gli unici al mondo a ballare sulle punte in stivali morbidi senza imbottitura.

Un’esperienza straordinaria e indimenticabile che vi lascerà senza fiato!

La sala del teatro Gentile si trasformerà e prenderà forma in un qualcosa di grandioso, lasciandosi trasportare in altre dimensioni, dove i profumi, i colori, le sensazioni, le energie, avvolgeranno per due abbondanti ore di spettacolo a rappresentare un’evasione dalla realtà come fosse un’iniezione di bellezza e di elisir di lunga vita.

“Fire of Georgia” è uno spettacolo “da urlo”, che ha già conquistato il cuore degli spettatori in tutto il mondo ed è ora pronto ad infuocare anche il pubblico italiano e quello calabrese.

La serata sarà arricchita con l’appuntamento di “Teatro Gourmet”, evento che valorizza il buon cibo e le eccellenze produttive del territorio, con una degustazione in teatro del pane con i cereali calabresi della Farineria Anselmo accompagnato dall’olio dell’Azienda San Giorgio di Fazzari e i torroni della Pasticceria “Le Chicche” di Taverna.

Biglietti acquistabili presso il Teatro Gentile di Cittanova e attraverso il circuito VIVATICKET.

INFO: www.associazionekalomena.it