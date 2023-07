Di GiLar

Terranova Sappo Minulio è uno dei borghi più belli della Piana di Gioia Tauro e oggi, con l’avvento della nuova e giovane Amministrazione Comunale si sta dando una veste di cultura e di riscoperta del territorio con grande passione e voglia di porre al centro delle attenzioni calabresi, il valore reale del territorio.

Di Terranova Sappo Minulio è originario il Colonnello dell’Esercito Italiano Massimo Moncada, Comandante del Reggimento Addestrativo presso la Scuola di Fanteria in Cesano di Roma, dove pochi giorni fa ha lasciato l’incarico alla presenza del Comandante della Scuola di Fanteria, Gen. B. Eugenio Dessì, e si è avvicendamento del Colonnello Michela Sciannamea proveniente dal Nato Sfa Coe, e subentrato al Colonnello calabrese Moncada.

Alla cerimonia svoltasi all’interno del prestigioso istituto, presieduta appunto dal Gen. Dessì, hanno partecipato diverse autorità militari, politiche e religiose nonché numerosi familiari, tra questi il padre del Colonnello Moncada, il Cav. Aldo Moncada nonché Presidente della Sezione A.N.S.I. di Reggio Calabria.

Significativa è stata anche la presenza di alcuni amici di infanzia del colonnello Moncada e del colonello Sciannamea, ma soprattutto la presenza di amici provenienti dal borgo di Terranova Sappo Minulio che vivono da qualche anno a Roma e che gli stessi hanno dato un particolare significato emotivo alla cerimonia.

Durante la cerimonia, il col. Monacada, per dare testimonianza delle sue origini calabresi, ha donato alla Scuola un’opera scolpita in tavola di ulivo cresciuto nella Piana di Gioia Tauro, raffigurante lo stemma araldico della Scuola di Fanteria, creata appositamente da un artigiano di Terranova amico di infanzia dello stesso colonnello.

Il Colonnello Moncada è stato designato ad altro incarico in ambito della Forza Armata,

Al colonnello Moncada, calabrese di Terranova Sappo Minulio, della Piana di Gioia Tauro, auguriamo i più sinceri auguri per un proficuo prosieguo di carriera.