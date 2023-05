Non è insolito che i bambini prendano spunto dal modo di agire dei grandi e, sovente, avanzano le loro richieste proprio ispirandosi a quello che vedono fare a mamma e papà. Specialmente quando si tratta di regali.

In occasione di compleanni, feste e ricorrenze i più piccini spesso arrivano a chiedere in dono cose che magari vedono utilizzare in casa, oggetti di uso comune, certo, ma che nella versione mini, possono dare vita ad un gioco divertente e coinvolgente, da fare magari tutti insieme.

E’ anche per questo che, negli ultimi anni, i veicoli elettrici a guida autonoma sono sempre in cima alla lista dei regali nella letterina destinata a Babbo Natale, e non solo. Parliamo comunque di mezzi di trasporto che sono identici in ogni dettaglio a quelli degli adulti, riproduzioni fedeli delle automobili, delle motociclette o dei camion che si vedono lungo le strade, e che tanto affascinano i più piccoli con la loro mole imponente.

Questa volta, però, la richiesta del piccolo pilota di casa ha preso ispirazione direttamente dall’ultima vacanza di famiglia, quando mamma e papà hanno solcato le dune del deserto a bordo di un mezzo davvero unico e straordinario: il quad. Anche lui vuole provare la stessa emozione e salire a bordo di quel’automezzo così particolare.

Ma esisterà una versione mini di questo veicolo tanto speciale? Assolutamente si, basta andare sul sito di BabyCar, la concessionaria di veicoli dedicati ai bimbi più grande d’Europa, dove è possibile trovare mini quad elettrici per bambini facilissimi da guidare, a partire da 1 anno di età, super colorati e dotati di caratteristiche eccezionali, che li rendono identici a quelli utilizzati dai grandi.

I quad BabyCar possono affrontare davvero tutti i tipi di terreno. L’area verde del parco giochi vicino casa si trasformerà, come per magia, in un circuito di rally come quelli che si vedono in tv, con gli ammortizzatori, il comodissimo sedile in pelle, e lo schienale di seduta, che renderanno la guida ancora più piacevole e divertente.

La possibilità di poter ascoltare la propria musica preferita, grazie all’ingresso usb ed Mp3 rappresenta quel particolare in più che rende i quad BabyCar ancora più speciali, il regalo ideale per i bambini, con il benestare di mamma e papà, che sanno di aver scelto un veicolo sicuro e affidabile, che donerà al piccolo ore ed ore di sano divertimento e di allegria, con la possibilità di vivere tante nuove avventure.