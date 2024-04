L’Alberghiero di Polistena ospiterà per la prima volta Luciano Sorbillo membro della terza generazione della famiglia Sorbillo di Napoli e unico maestro pizzaiolo riconosciuto dalla Regione Campania come eccellenza campana in Italia e nel mondo. Con lui Matteo Vari, Ambasciatore del Gusto Doc Italy per la pizza tradizionale per Roma, dirigeranno i laboratori: “Evoluzione della tradizione della pizza” e “Pizza in pala, in teglia, pizza romana”. La due giorni della prima edizione di “Pizza Ambassador”, che si svolgerà nell’auditorium della stessa scuola il 17 e 18 aprile 2024, è stata organizzata dagli Ambasciatori dell’Arte Bianca (A.D.B. Serrata) presieduta da Giuseppe Pettè con la collaborazione di Molino Signetti 1949 – La tua prossima farina, P.G. Mediterranea Food e l’IIS Renda di Polistena. Nella prima parte della mattinata, il maestro Sorbillo, accolto dal dirigente scolastico Antonio D’Alterio, guiderà il laboratorio sulla storia della pizza e le farine, che coinvolgerà gli studenti del classi seconde e terze, nella doppia veste di uditori e protagonisti e i docenti della stessa scuola, il tutto impreziosito dal servizio degli allievi delle classi terze, indirizzo Accoglienza e Sala. La seconda mattinata sarà invece il maestro Matteo Vari a guidare il secondo laboratorio sulla pizza in pala, in teglia, pizza romana. Entrambi gli ambasciatori della pizza Sorbillo e Vara mostreranno ai ragazzi come preparare l’impasto della pizza svelando i loro segreti e il loro sapere. Un ulteriore momento di crescita per gli allievi del Renda grazie alla presenza di rinomati professionisti che, con grande semplicità ed efficacia, condivideranno la loro “Arte bianca” conosciuta in tutto il mondo.