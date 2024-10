Il Questore della provincia di Catanzaro ha emesso un provvedimento di Avviso Orale nei confronti di un 27enne catanzarese che annovera numerosi e reiterati precedenti di polizia, nonché inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.

Gli ultimi episodi in ordine di tempo, risalgono allo scorso mese di settembre, ed hanno riguardato tentato furto e furto aggravato in concorso con altri soggetti di autovetture.

Nelle circostanze le attività info-investigative dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno consentito di riconoscere il giovane quale autore materiale dei reati.

L’Avviso Orale è una misura di prevenzione rivolta a soggetti ritenuti pericolosi ed in grado di commettere altri e ulteriori reati che potrebbero mettere in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica.

Il Questore con tale provvedimento monitorio, invita gli interessati a cambiare immediatamente condotta di vita, di non perseverare in comportamenti antigiuridici, avvertendoli che in caso di inadempienza, potrà essere proposto al Tribunale competente l’applicazione di una misura di prevenzione più grave.