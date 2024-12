Il prossimo anno potrebbe essere l’anno dell’Alta Velocità per Gioia Tauro

Il Comitato InMovimento rinnova il proprio impegno per l’Alta Velocità e augura un nuovo anno di crescita e risultati concreti.

DI CLEMENTE CORVO

Il Comitato InMovimento guarda al nuovo anno con ottimismo e determinazione, rinnovando il proprio impegno nella battaglia per ottenere fermate dei treni ad alta velocità presso la stazione ferroviaria di Gioia Tauro. Dopo anni di iniziative, lettere ufficiali, incontri e sensibilizzazione, il Comitato accoglie con favore la recente apertura e il sostegno per portare l’alta velocità a Gioia Tauro espressi dall’amministrazione comunale.

La volontà espressa pubblicamente in tal senso rappresenta un importante passo avanti nella battaglia per dare a Gioia Tauro il riconoscimento e il potenziamento infrastrutturale che merita. La stazione, ristrutturata con oltre 38 milioni di euro di fondi pubblici, si presenta infatti oggi come una struttura moderna, accessibile e strategica, pronta a soddisfare le esigenze di un vasto bacino di utenza.

Il Comitato InMovimento ribadisce con forza che la richiesta di fermate ad alta velocità a Gioia Tauro non nasce dalla volontà di sottrarre opportunità o risorse ad altre realtà come Rosarno, ma è frutto di una visione più ampia e strategica per il territorio. L’obiettivo è quello di ottenere un potenziamento del servizio ferroviario che valorizzi entrambe le stazioni, servendo in maniera più capillare ed efficiente le comunità della Piana di Gioia Tauro.

Rosarno, con il suo ruolo di collegamento verso il litorale ionico e le aree limitrofe, e Gioia Tauro, punto di riferimento per il versante tirrenico e la zona pre-aspromontana, possono e devono operare in sinergia per migliorare la mobilità complessiva del territorio.

Siamo certi che, le due amministrazioni comunali di Gioia Tauro e Rosarno, mantenendo l’equilibrio trovato e lavorando insieme riusciranno a ottenere risultati concreti già dal prossimo anno. Il 2025 potrebbe essere, infatti, l’anno in cui Gioia Tauro vedrà finalmente riconosciuta la sua centralità logistica attraverso il passaggio dei treni ad alta velocità. Un risultato che risponderebbe alle esigenze di migliaia e migliore di cittadini e imprese che ogni giorno utilizzano la rete ferroviaria per spostamenti di lavoro, studio e turismo.

Come sempre sottolineato, Gioia Tauro dispone infatti di:

• Infrastrutture moderne e tecnologicamente avanzate, con 5 binari operativi, 4 ascensori e parcheggi ampi e sicuri.

• Un presidio fisso di polizia ferroviaria, elemento fondamentale per la sicurezza dei viaggiatori.

• Un collegamento autostradale strategico, che consente di raggiungere la stazione rapidamente sia dalla costa tirrenica che dall’entroterra.

• Prossimità a un ospedale, aspetto cruciale per eventuali emergenze mediche a bordo dei treni.

Questi elementi, unitamente alla posizione centrale nella Piana e alla presenza del più grande porto del Mediterraneo, fanno della stazione di Gioia Tauro una scelta razionale e necessaria per le fermate ad alta velocità.

Il Comitato InMovimento coglie l’occasione per ringraziare tutti i suoi aderenti, sostenitori e attivisti che in questi anni hanno dedicato tempo, energie e passione a questa causa. È grazie al loro impegno costante se oggi l’Alta Velocità a Gioia Tauro non è più solo un’idea, ma un obiettivo concreto, riconosciuto e supportato anche da istituzioni locali.

Auguriamo a tutti un nuovo anno ricco di soddisfazioni e progressi. Continueremo a lavorare con determinazione e spirito di collaborazione, sicuri che il 2025 possa rappresentare un capitolo decisivo per la crescita e lo sviluppo di Gioia Tauro e dell’intero territorio della Piana.

Clemente Corvo

Attivista del Comitato InMovimento