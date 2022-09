Il Prof. Giuseppe Rosano, 58 anni, di Vibo Valentia, Docente di Cardiologia al St George’s Hospitals University di Londra, è il nuovo Presidente dell’ESC, la Società Europea di Cardiologia.

Il suo insediamento è avvenuto a Barcellona in occasione del Congresso dell’Esc 2022 che ha registrato anche la partecipazione di Cardiologi di fama mondiale provenienti da America del Nord e Sud, India, Cina, Giappone , Russia, Paesi Arabi e Israele.

L’evento internazionale è stato legato alla presentazione dei risultati sulla scoperta di un nuovo farmaco per lo scompenso cardiaco che arriverà in Italia nel 2015 e che riduce la mortalità ed il numero dei ricoveri. Il nuovo farmaco potrebbe superare i mitici ace-inibitori, farmaci unici che hanno 25 anni di storia. Il principio attivo ha la sigla LCZ696 ed è il capostipite di una nuova classe.

farmacologica con un meccanismo “2 in 1” .

Il neo Presidente dell’Esc Prof. Giuseppe Rosano è nativo di Vibo Valentia ed è figlio del Prof. Vito Rosano storico ed emerito primario della Unità Operativa di Cardiologia del “G. Jazzolino”.

Specializzato in malattie dell’apparato cardiovascolare, il prof. Giuseppe Rosano nella sua intensa attività scientifica ha, tra l’altro, diretto il reparto di Cardiologia del San Raffaele di Roma ed il Centro di Ricerca Clinica Sperimentale dello stesso IRCCS nonché il Dipartimento di Scienze Internistiche.

Ha prestato la sua opera in atenei italiani ed esteri ed è membro di prestigiose Associazioni internazionali.

A Barcellona, intervistato dalla stampa internazionale, il Presidente dell’Esc ha detto, tra l’altro, che “ il mio mandato oltre che motivo di orgoglio rappresenta una sfida a far diventare l’HFA ( Heart Failure Association ) la società scientifica sullo scompenso cardiaco globale.

Gli obiettivi di questo momento sono l’espansione in Asia, Sud America e Africa in maniera da diventare assolutamente globale. Altro momento importante è quello dello sviluppo della identificazione di quei centri di qualità per lo scompenso strettamente correlati alla educazione medico scientifica in quanto verrà richiesto personale molto qualificato.

Aggiungo che i master per lo scompenso saranno l’alto punto importante dell’attività dell’HFA.”

La prestigiosa elezione del prof. Giuseppe Rosano alla guida della Cardiologia Europea è stata accolta con comprensibile soddisfazione non soltanto a Vibo Valentia dove il Presidente dell’Esc torna, periodicamente, per prestare la propria consulenza nel Centro Diagnostico VIGI, fondato dal padre, il prof.Vito ed oggi diretto dalla sorella, dottoressa Maria Teresa Rosano, ma anche nel mondo scientifico e sanitario della Calabria.