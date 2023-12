Il prezzo del gasolio ai minimi storici…ma i prezzi al consumo alle stelle. Il Governo e la Guardia di finanza perché non controllano?

I cittadini sono in grande difficoltà nella indifferenza totale

Robin Hood-la notina

Fino ad oggi i sapientoni ci hanno spiegato che con l’aumento del gasolio i prezzi alimentare e non…erano aumentati per sostenere la logistica. Cerchiamo di utilizzare un linguaggio terra…terra…per portare i prodotti alimentari nei supermercati arrivano con camion, stesso discorso per i prodotto no food, elettronica ecc…con il gasolio sopra i 2 euro, tutto è stato aumentato per sostenere la filiera. Adesso con il prezzo dei carburanti al minimo storico i prezzi sono ancora aumentati in maniera indiscriminata. La gente si chiede chi deve controllare? Il Governo e la Guardia di finanza che hanno in mano il sistema economico, cosa aspettano ad intervenire?