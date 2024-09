di Pino Pardo

Il prestigioso “Tennis Club Oppido Gianni Caruso” ha organizzato il 15° Torneo Nazionale Open, evento sportivo dell’anno, che si è svolto con la partecipazione di tennisti di assoluta qualità i quali hanno riscosso significativi consensi nel gioco espresso. Notevole la partecipazione di pubblico di appassionati e non che per l’occasione hanno popolato la città di Oppido e gremito l’impianto sportivo sede dell’avvenimento.

Nonostante il grande caldo, si sono svolti incontri di ottimo livello tecnico con pregiate applaudite giocate con alternanza nella vincita di games. La finale Open Maschile vede Alessio Pergola prevalere su Matteo Sconza, in tre set, in maniera agevole con servizio efficace, stile e varietà di colpi; la finale Open Femminile è di Sonia Jemma che si aggiudica l’incontro battendo Rita Gelsomino al termine di un avvincente incontro con avvicendamento di occasioni.

Nella III^Categoria Femminile, la brava e giovanissima Vilma Giannotti vince su Sara Dall’Antonia che ha disputato un ottimo torneo desistendo solo in finale.

Durante la cerimonia di premiazione, moderata da Maria Grazia Arnese, il Presidente del Tennis Club Oppido, Emanuele Costa ha ringraziato quanti si sono prodigati per il successo del torneo esprimendo gratitudine a soci ed amici del circolo tennis ed in particolare a Teresa Monteleone per la sua eccellente collaborazione.

Il torneo ha registrato, fra gli altri, la presenza di Annunziata Russo, per il Comune di Oppido Mamertina, del Giudice di sedia Raffaele Staglianò e del Giudice Arbitro Francesco Marino.

Un sentito ringraziamento a Francesco Caligiuri di “Calabria Tennis” per il suo indispensabile-contributo.