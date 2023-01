È stata convocata, per mercoledì 25 gennaio alle ore 11:30 nell’aula commissioni “Antonio Acri” del Consiglio regionale, la prima seduta della “Commissione regionale per l’uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità tra uomo e donna”.

All’ordine del giorno: l’elezione dei vertici dell’organismo, Presidente e Vicepresidente, ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge regionale n. 4 del 26 gennaio 1987.

La Commissione verrà insediata dal presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso che afferma: “annettiamo grande importanza ad un organismo chiamato ad assolvere un ruolo complesso e delicato per promuovere l’uguaglianza tra i sessi e rimuovere tutti gli ostacoli che, costituendo fattori di discriminazione diretta e indiretta, limitano di fatto la piena affermazione della parità di genere costituzionalmente garantita”.