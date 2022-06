Questa mattina il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, ha conferito un riconoscimento a Manuel Calvano. Insieme al consigliere regionale Giovanni Arruzzolo, ha ricevuto a Palazzo Campanella il piccolo artista di Anoia (RC) consegnando una targa per l’attestazione della sua intraprendenza e delle sue capacità. A soli 5 anni ha dato vita ad una realtà artistica dal nome ‘ManuArt’, improntata alla fantasia, al disegno e soprattutto alla felicità. Opere artistiche già esposte in apposite mostre, ma soprattutto molto apprezzate dal pubblico social, tant’è che le sue pagine Facebook e Instagram contano già oltre 5000 iscritti.

Il presidente Mancuso a margine dell’incontro ha dichiarato: “La genuinità del suo talento e la profondità dei messaggi che restituiscono i suoi lavori mi hanno colpito. La sua passione è brillantemente raccontata nei colori che riesce a mescolare e nei soggetti dipinti, in grado di esprimere nonostante la sua tenera età, una visione del mondo lucida e chiara. Auguro a Manuel di essere accompagnato sempre dalla leggerezza e dalla spensieratezza che ho intravisto nei suoi occhi”.

Di seguito un link del video dell’elaborazione di un’opera del giovane Manuel Calvano.

Arcobaleno della pace – YouTube: https://m.youtube.com/watch?v=WBn2LckgskM