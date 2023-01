“Esprimo soddisfazione per un’iniziativa fatta da calabresi, senza alcuna contribuzione di parte pubblica e che mi auguro possa significativamente contribuire allo sviluppo della Calabria. Una realtà imprenditoriale che sta realizzando un grande ecosistema per l’innovazione italiana e che sarà importante per il Mezzogiorno in chiave euro mediterranea”.

È quanto ha detto il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso in visita ad “Harmonic Innovation Group”, in località Sarrottino, nel comune di Tiriolo. Il presidente di “Harmonic Innovation Hub” Pasqualino Scaramuzzino, che ha accolto Mancuso, presentandogli i vertici del Gruppo ed i progettisti, si è detto soddisfatto “nel vedere l’attenzione che le Istituzioni regionali stanno ponendo su un progetto che è di tutti e che vuole essere al servizio del territorio. Un sogno avviato inizialmente dal Gruppo Entopan e che oggi, portato avanti da una più ampia compagine sociale, sta vedendo nascere una struttura strategica anche dal punto di vista geopolitico”.

Per il presidente Mancuso: “La cosa importante, di interesse primario, che questo progetto potrebbe garantire impatti benefici per il territorio ed un apporto concreto in termini di miglioramento del contesto regionale. Apprendo con compiacimento che le attività svolte dal Gruppo oggi, si stiano rivelando fonte di attrazione di investimenti da parte di grandi player mondiali e che stiano aprendo – ha concluso il Presidente del Consiglio regionale – un focus interessantissimo sulla Calabria e sull’avanguardia che questo territorio sta rappresentando nel campo dell’innovazione”.