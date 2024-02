La Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome ha proceduto – nella plenaria che si è svolta a Firenze – alla rielezione dei propri organi direttivi.

Il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, è il nuovo presidente – coordinatore della Conferenza (subentra al presidente dell’Assemblea del Veneto Roberto Ciambetti).

Il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Filippo Mancuso, è stato eletto vicecoordinatore dell’organismo delle Assemblee legislative italiane (l’altro vice è la presidente del Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna Emma Petitti).

“Onorato di poter rappresentare la Calabria in questo importante organismo e lusingato per il delicato compito affidatomi dai colleghi Presidenti dei Consigli. Compito che intendo espletare – ha detto Filippo Mancuso – anzitutto per favorire il confronto e la collaborazione tra le Assemblee regionali. Convinto come sono che l’organismo nazionale deve, sempre più, assicurare il buon funzionamento delle macchine amministrative dei Consigli, armonizzandone i sistemi istituzionali e le procedure legislative. Un’azione dispiegata con lungimiranza dal presidente Ciambetti cui va anche il mio ringraziamento per il lavoro svolto”.

Il presidente Mancuso ha inoltre auspicato “che la Conferenza possa costituire, avendo i Consigli una conoscenza approfondita delle specificità dei territori, sia nei lavori della Commissione parlamentare per le Questioni regionali che nelle relazioni con le Istituzioni europee, un interlocutore di estrema utilità”.

