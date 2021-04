Di Bruno Morgante

Il piano presentato da Draghi alla Camera dei Deputati è una scommessa al limite dell’azzardo.

Bisogna spendere in pochi anni i 248 miliardi che complessivamente compongono il Recovery Plan, una cifra così alta che mai il Paese si è trovato a investire.

Draghi, provato dalla lunga interlocuzione con Bruxelles per avere il via libera, professa ottimismo e non potrebbe fare diversamente, a patto tuttavia che i tre cavalieri bianchi “onestà, intelligenza e gusto del futuro”, prevalgano sui tre cavalieri neri, come li ha definiti, sempre i soliti da anni, “la corruzione, la stupidità e gli interessi costituiti”.

Draghi pone un dilemma che contiene in sè l’ottimismo che nasce dallo slancio necessario della politica e del paese per la presa di coscienza di misurarsi con la realizzazione di un grande obiettivo, ma anche una spietata denuncia di quanto ha prevalso finora nella programmazione e nella gestione della cosa pubblica in Italia , che ha generato un clima di disistima internazionale nei nostri confronti.

Il riferimento ai “cavalieri neri”, che hanno impedito il decollo del Paese, non è un passaggio retorico, ma è un monito che parla a noli tutti.

L’obiettivo lo pone al Parlamento, alle Regioni, ai Comuni, ma noi non siamo spettatori neutri.

Gli eletti ad ogni livello istituzionale sono nostri rappresentanti.

Li abbiamo eletti noi.

Dipendono da noi, per cui, nella misura in cui non facciamo capire loro che saremo giudici inflessibili rispetto ai loro comportamenti, rischiamo che vinca il gioco politicante del piantare bandierine, “la corruzione, la stupidità e gli interessi costituiti”.

Siamo di fronte a un progetto riformista, che si pone obiettivi di grande cambiamento, necessariamente concreto e “fattibile nelle condizioni date”, per cui, a seconda dell’angolo visuale, può essere visto come temerario rispetto agli interessi consolidati e (nello stesso tempo) timido e cedevole nei confronti degli stessi interessi consolidati.

Mette in soffitta il consolidato meccanismo dei due tempi rispetto all’intervento dello Stato, che ha sempre previsto gli investimenti nelle zone economicamente sviluppate per sorreggerne e consolidarne la condizione, quale premessa per poter investire in un secondo momento (non è mai arrivato) nel Mezzogiorno, al quale momentaneamente veniva concessa assistenza per mantenere la pace sociale.

Si è generata nel Mezzogiorno, la Calabria ne è un momento di specificazione essenziale, una crescita senza sviluppo che ha prodotto clientelismo elevato a metodo di gestione privatistica della spesa pubblica per ottenere consenso, con una degenerazione del rapporto eletti ed elettori, una classe dirigente intesa nella sua accezione più ampia, composta spesso da ascari del potere centrale, in cambio di copertura nella gestione privatistica della cosa pubblica.

Questo progetto mette finalmente in discussione questo paradigma fallimentare e chiama tutti noi cittadini, specialmente noi meridionali, cittadini, amministratori, a sostenerlo per creare, finalmente, l’unità del nostro Paese.

Impone quindi un cambiamento anche a noi elettori, ci chiama ad una cittadinanza attiva a favore del futuro della nostra terra e dei nostri figli.

Noi dobbiamo essere i “guardiani” di questo progetto, rispettosi del confronto dialettico per migliorarlo per quanto possibile nella fase di realizzazione, in quanto il confronto, anche acceso, è il sale della democrazia, che non viene messa in soffitta in questo periodo.

Le forze politiche, gli eletti, debbono avere chiaro il problema che è legittimo confrontarsi, a livello nazionale e sul territorio, per migliorarlo, ma non per affossarlo.

Non è il tempo per inseguire, per motivi di consenso elettorale e sempre in nome della democrazia, paure ed egoismi localistici o corporativi, o valori assoluti.

C’è un tempo dei confronto e c’è un tempo per assumere le decisioni possibili a nome di tutti, sulla base delle quali ognuno si deve assumere le sue responsabilità.