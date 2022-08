La richiesta di un incontro in prefettura con Sua Eccellenza il PREFETTO, per la drammatica situazione in cui versa la sanità del territorio, le sue strutture, ed in particolare l’OSPEDALE di POLISTENA, ha avuto una risposta concreta, domani 2 Agosto alle ore 17:00 saremo in PREFETTURA.

Siederemo al tavolo che il PREFETTO ha istituito su nostra richiesta, con lo stesso spirito che ci ha visti protagonisti fin dalle prime battute, UNITÀ E RESPONSABILITÀ.

Inutile dire che i segnali che arrivano ci fanno ben sperare e ci rendono ancora più convinti che una sola cosa è imprescindibile da questa lotta, l’UNITA’.

Con questo spirito invitiamo tutti a non mancare, oggi alle ore 19:00, al Consiglio Comunale aperto convocato dall’Amministrazione Comunale di POLISTENA.

AVANTI!!!!