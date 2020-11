Alla fine il nome è arrivato. Dopo lunghe discussioni, impasse, rinvii c’è il nome per il nuovo commissario della Calabria. Il Consiglio dei ministri ha deliberato la nomina del prefetto Guido Nicolò Longo a commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Calabria.

Ex prefetto di Vibo Valentia

Il nome è giunto sul tavolo del Consiglio dei ministri dopo l’ultima bocciatura inferta ad Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, che di buon grado avrebbe accettato l’incarico, anche con il placet della moglie. Invece la sua richiesta di ulteriori superpoteri non era stata accettata dall’esecutivo. Longo è stato nominato nel corso di un Cdm lampo, durato solo il tempo della nomina. É dunque sceso in campo il prefetto Guido Longo, in quiescenza dopo essersi congedato dai ranghi dei servitori dello Stato e da prefetto di Vibo Valentia.