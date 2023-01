Su iniziativa della Senatrice delle Repubblica Tilde Minasi, in collaborazione con l’associazione Brutium – I Calabresi nel Mondo e dell’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, domani si svolgerà il Convegno dal titolo “GIOIA TAURO LUCE DEL PORTO”, alle ore 17 nella Sala Capitolare presso il Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva a Roma.

Al centro dell’incontro romano, la presentazione ufficiale del progetto e dello short film d’autore “Vedrai ciò che prima desiderasti”, realizzato nella produzione esecutiva da Open Lab Company per conto dell’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, guidata dal presidente Andrea Agostinelli, sul progetto di Patrizia Nardi, esperta in valorizzazione del patrimonio culturale, e la regia di Francesco De Melis.

Alla presenza dei Sottosegretari di Stato: on. Andrea Delmastro Delle Vedove, Sottosegretario al Ministero della Giustizia, Edoardo Rixi, Viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Vittorio Sgarbi, Sottosegretario al Ministero della Cultura, e del comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, ammiraglio ispettore capo, Nicola Carlone, sarà celebrata la grandezza del primo porto di transhipment d’Italia, attraverso un progetto culturale di promozione. In suoni e in immagini sarà, così, raccontata la bellezza e le peculiarità di uno scalo sempre più sostenibile e tra i più avanzati al mondo. Una bellezza “tecnica” che sarà coniugata e declinata, in contrappunto, con l’altra bellezza, quella del territorio e del suo patrimonio culturale, che si ricollega all’identità millenaria di uno dei luoghi più affascinanti e misteriosi al mondo, dove il mito si fonde ancora oggi con la leggenda.

Apriranno i lavori la Senatrice Tilde Minasi e Gemma Gesualdi, presidente del Brutium – I calabresi nel Mondo. Ad introdurre gli obiettivi e la grandezza del progetto culturale del porto di Gioia Tauro sarà il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, Andrea Agostinelli. Interverranno Patrizia Nardi, responsabile scientifico del progetto, Francesco De Melis, regista, e i Soggetti che hanno patrocinato il progetto. Concludono l’on. Edoardo Rixi viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, l’on. Vittorio Sgarbi sottosegretario al Ministero della Cultura, e Andrea Delmastro Delle Vedove, sottosegretario al Ministero della Giustizia. Modera Patrizia Giancotti, giornalista e antropologa.