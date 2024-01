Il porto di Gioia Tauro a rischio chiusura per la guerra. Dal canale di Suez non si passa. Tra poco merce introvabile nei supermercati e prezzi triplicati

Quando i governi mondiali non riescono a guardare al di là dei propri interessi

Più che la guerra in Ucraina i danni maggiori per l’economia occidentale arriverà dalla guerra in medioriente. Il canale di Suez porta d’ingresso delle merci che arrivano dalla Cina in questo momento particolare vive un momento di instabilità. Bande Armate al servizio dello Yemen e dell’Iran stanno terrorizzando le grandi compagnie armatoriali. La stragrande maggioranza degli armatori preferiscono fare il giro lungo per arrivare nei porti del mediterraneo con costi elevatissimi. Quei pochi armatori che vogliono attraversare il canale di Suaz sono sottoposti a costi altrettanto elevati per assicurare le loro merci. Di conseguenza i noli marittimi schizzano in alto con prezzi al consumatore triplicati. Le conseguenze per le tasche degli italiani sarà un salasso. Una crisi economica per errori politici che mette in crisi il nostro Paese.