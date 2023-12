“Il Ponte sullo Stretto può rappresentare un’opera strategica per quella parte del Mezzogiorno, ma non lo si può immaginare utilizzando i fondi di Sicilia e Calabria come fossero un bancomat.

Ora anche il Presidente della Regione Sicilia, il forzista Schifani, si accorge che il governo amico gli “scippa” i soldi per costruire il Ponte sullo Stretto. Evidentemente non si aspettava che gli sarebbero stati sottratti soldi da quel Fondo per lo Sviluppo e la Coesione che è carburante necessario per rimettere in moto la macchina del Mezzogiorno”- lo ha detto ile segretario el Psi; Enzo Maraio, che aggiunge: “E invece proprio Sicilia e Calabria dovranno privarsi di parte di quelle somme per co-finanziarne la costruzione. Una scelta scellerata, quella del Governo, che mette alle strette gli amministratori locali che proprio sui fondi di coesione puntavano per intervenire nei loro territori. Il tutto avviene con la complicità di amministratori locali vicini a questo Governo: fa davvero impressione come il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto si sia dimostrato compiacente alle scelte calate dall’alto, autorizzando “furti” di risorse necessarie al miglioramento della sua regione”- ha concluso.