Di Angela Strano

Se tu potessi

guardarti con i miei occhi,

vedresti il sole

sul tuo volto.

Se io potessi

farti vedere con i miei occhi,

scorgeresti la magia

del tuo sguardo…

Questi sublimi versi tratti dalla poesia “Se tu potessi” sono racchiusi nella nuova raccolta Il poeta contadino di Leonardo Manetti.

Leonardo Manetti, poeta toscano, in questa sua ultima opera racconta il suo mondo fatto di sogni, di amore in tutte le sue declinazioni, da quello romantico e passionale a quello per la natura, per la sua terra, generosa di frutti e di bellezze paesaggistiche da ammirare e che rimangono nel cuore per chi le visitasse.

Imprenditore agricolo nella vita ma poeta per se stesso e per incantare con le sue genuine liriche il lettore, attraverso le immagini potenti descritte nei suoi componimenti ci fa come vivere le sue gioie, i suoi successi ma anche i suoi ricordi a volte tristi e nostalgici.

Il poeta contadino è come un quadretto di vita vissuta che lascia spazio comunque al futuro, a un futuro a volte incerto ma pieno di speranza.

Pubblicata da Nulla Die edizioni, casa editrice dell’entroterra siciliano, non è la prima raccolta che il poeta pubblica, nel 2013 ha visto la luce sChianti, nel 2014 la silloge Gli occhi interiori e nel 2017 il libro Poesie in cucina con le ricette di mamma Cristina.

Ha inoltre partecipato a diverse concorsi e rassegne di poesia, ottenendo numerosi riconoscimenti.

Il libro di Leonardo Manetti non dovrebbe mai mancare nella propria biblioteca e sotto l’ombrellone. Anche se solo nella fantasia, leggendo alcuni versi dei suoi componimenti, sembra davvero di inebriarsi con il vino del Chianti. Da leggere tutto d’un fiato!

Il libro è disponibile online in questi store:

https://www.ibs.it/poeta-contadino-libro-leonardo-manetti/e/9788869153839

https://www.libreriauniversitaria.it/poeta-contadino-manetti-leonardo-nulla/libro/9788869153839

https://www.libroco.it/dl/Leonardo-Manetti/Nulla-Die/9788869153839/Il-poeta-contadino/cw586163783291731.html